『Nike NOCTA ダウンジャケット イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 22分に出品され03月15日 07時 22分に終了予定です。即決価格は14,875円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

NikeのNOCTAコレクションのダウンジャケットです。



【デザイン】

鮮やかなイエローのカラーリングが特徴で、ジッパー式の前開きデザインです。



【機能性】

中綿入りで保温性が高く、寒い季節に最適です。



- ブランド: Nike

- モデル名: NOCTA

- 色: イエロー

- 素材: ダウン

- デザイン: ジッパー式

- 特徴: 中綿入り



ご覧いただきありがとうございます。

クリーニング済みとなっております。



表記：L

実寸：約 （肩幅51 身幅65 袖丈73 着丈72.5）㎝







カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノクタ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

NOCTA

ダウンジャケット

イエロー