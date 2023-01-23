『my beautiful landlet 2019aw 新作 コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 27分に出品され03月16日 14時 27分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mbl 2019aw サイズ2



大変人気の商品でセレクトショップ等でも完売が続出しております。

私も早く買わねばと思い購入したのですが、サイズが合わず売却を検討することとなりました。



状態は一度試着していこう大切に保存しておりますので新品と捉えて頂いて構わないと思います。



ヘリンボーンと切り替えのバランスがとてもかっこいい服ですので是非服好きの方に届けばと考えております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ my

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