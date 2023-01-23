『HERMES エルメス ツイリー 新品タグ付【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 01時 01分に出品され05月05日 01時 01分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前のHERMESエルメス ツイリーです。

新品、未使用です。



人気モデル/スカーフ···HERMES ツイリー

柄・デザイン···ドット



自宅保管していたものです。

ご理解のある方宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES



エルメス ツイリー 新品タグ付