『美品 ビリオネアボーイズクラブ BBC ナイロンプルオーバー ハーフジップ 肉厚【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 21時 05分に出品され03月24日 21時 05分に終了予定です。即決価格は9,879円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIGOとファレルウィリアムスの共同ブランド。

裏原系、ストリート系。

スキー、スノーボードウェアの様なカラフルさと機能性を持ったジャケット。

肉厚なパフで着用時の満足感も高いアイテム。

オーバーサイズシルエットです。

バギーパンツを腰履きして着用するスタイルがめちゃくちゃカッコいいです。



その他にもメンズ、レディース様々なジャンルの洋服を出品中です→#runrunused



○状態：S

【N】新品 展示品 デッドストックなど。

【S】汚れ、ダメージのない美usedの商品。

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いused。

【B】そのほか使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れはない。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ有。

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ有。使用は可能。



○カラー：ブルー イエロー ブラック

○平置きサイズ：着丈74cm 身幅67cm

✏️注意事項とご案内✏️

●希望価格はご購入がお決まりの際にのみ登録お願いします。希望価格で購入希望とコメントいただければ対応させていただきますが、お値下げ難しい場合こちらから金額の提案をさせていただきます。

●まとめ買いはお得になりますので、おまとめ依頼を是非ご利用下さいませ♪

● 恐れ入りますがテンプレートでのコメントはお控え下さい。お値下げ希望コメントの際は金額の提示をお願いいたします。

●出品中の商品は手元にありますので、即購入していただいて大丈夫です。

●迅速な発送を心がけております。

早ければ即日、翌日までには発送致します。

ゆうゆう、らくらく便は必要に応じ切り替える事があります。

●配送時は圧縮してコンパクトにお送りします。

保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。



気持ちの良い取引きをさせていただければと思いますので、よろしくお願い致します＾＾

身幅···67cm

着丈···74cm



カラー···グリーン



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビリオネアボーイズクラブ／アイスクリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ビリオネアボーイズクラブ BBC

ナイロンプルオーバー ハーフジップ 肉厚