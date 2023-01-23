『スタンダードサプライ マザーズリュック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 32分に出品され03月23日 19時 32分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタンダードサプライ



マザーズデイパック（マザーズリュック）

マザーズバッグ



・定価 24,200円





※28日以降は、仕事の都合で配送に時間がかかるため、出品を一時停止するか、配送を1週間に延長する予定です。お早めに検討よろしくお願いします。



・2023年7月にオンラインで予約購入し、一度短時間使用し吊るして自宅保管していました。肩こりがあり、リュックは出番がなく出品しました。



写真8.9枚目の箇所に数mm小さな白い汚れがありましたので乗せています。その他、目に見える汚れや傷はありませんが、あくまで自宅保管していた中古品になりますので、完璧を求める方はご遠慮ください。



喫煙者、ペットいない環境です。



今も在庫がなく、予約注文しないと手に入らない出回りの少ないお品となっています。

使用回数も少なく、大切に保管していました。

チャック開閉もスムーズでシルバーがキラキラ輝き高級感があります。性別問わずマザーバッグとしても、旅行や通勤にとても便利に使っていただけるかと思います。





・仕様

手の負担を軽減する為に、ハンドルは手に馴染みやすいグローブレザーで巻いています。

ファスナーの引き手には、誤飲を防ぐために取り外しができない仕様の革引き手を付けています。

ショルダー部分には肩への負担を軽減できるようクッション材を入れています。裏側のメッシュ生地は吸水速乾性に優れ、滑りにくくもなります。また、カラビナなどのフックがかけられるようにテープを付けています。調整パーツはすぐに肩から下ろせるようバックル仕様にしています。

フロントポケット内には、仕切りポケットを付けています。ファスナーは左右どちらからでも開ける事ができます。キーストラップは、鍵などを付けたままでも使用できるよう長めにしています。

本体前面上部にファスナーポケットを付けています。ここの裏地のみバイオライナー®を使用しています。バイオライナー®には抗菌消臭機能があり、汚れ物などを入れた場合も臭いが残りません。

本体背面と底面にはクッション材を入れています。

メインスペースの両サイドにはペットボトルなどが入るホルダーを付けています。

メインスペース背面の上部にはメッシュポケットを付けています。





W330×H450×D120



カラー···ブラック





防水し配送致します。簡易包装ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ スタンダードサプライ マザーズリュック