『Canon キヤノン インクカートリッジ 純正 BCI-326+325/6MP 6色パック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 16時 48分に出品され04月27日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,024円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Canon キヤノン インクカートリッジ 純正 BCI-326+325/6MP 6色パック
【商品説明】
・【メーカー名】キヤノン 【型番】BCI-326+325/6MP キヤノン インクカートリッジBCI-326+325／6MP キヤノン用インクカートリッジ 対応機種：PIXUS MG8130／6130 色：6色パック 入数：1本 ※ブラック、顔料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーの6色です
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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落札価格8024円
427 入札履歴
終了
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