『FENDI バターイエロー トレンチコート ウエストリボン付き 38（S〜M）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 10分に出品され03月09日 18時 10分に終了予定です。即決価格は17,986円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※お値段交渉OKです



おサイズは実寸をご覧下さい



着丈 103センチ位

身幅 44センチ位

ウエスト（おリボンの位置）84センチ位





数年前、Parisのギャラリー・ラファイエットで購入。

購入価格18万円位だったと思います。

数回着用、自宅保管。

ボタン2個付属します。







エレガントでシンプルなデザイン、

どんなスタイルにも合わせやすく、コットン&シルクのお素材は、とても軽くて、季節を問わず活躍します。





ウエストリボンが付いていて、シルエットが美しく、スタイルがとても良く見えます。





トレンドのバターイエローのコートで、とても気に入っているのですが、お洋服が増えすぎてしまいましたので、気に入って頂ける方にお譲りします。







※ 前見頃の裏地に薄っすらと香水の小さなシミがございましたので、お安く出品致します。（お写真14枚目）

気になる方はご購入をご遠慮くださいませ。

その他は表側も綺麗です。









即購入OKです。

ペット、喫煙者は居ませんが、神経質な方はご遠慮下さいませ。

ご購入者様のご都合での返品は不可。

お素材によっては発送時にたたみジワが出ることがございますが、ご了承下さい。







宜しくお願い致します。







カラー···イエロー、バターイエロー

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FENDI

バターイエロー トレンチコート

ウエストリボン付き 38（S〜M）