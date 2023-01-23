『価格変更しました！半額以下！INDIVI インディヴィ ハミルトンウール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 22時 41分に出品され03月03日 22時 41分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INDIVI

ハミルトンウール リバーテーラーコート

定価 41,910円



素材のハミルトンウールは、見た目の高級感はもちろん、柔らかさ、触り心地、軽さ、とにかく着心地抜群のコートです。



お色は上品なベージュで、お顔映りの良い色です。

肌寒くなってきたのでいかがでしょうか^_^



#INDIVI

#サンドベージュ

#ハミルトンウール

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Sizeの画像追加しました。ご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: インディヴィ カラー: グレイ系/ホワイト系

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インディヴィ ハミルトンウール