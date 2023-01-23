『Molekule Air Purifier モレキュルエアー空気清浄機【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 16時 15分に出品され05月02日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本では未発売、レアな大型タイプ「Molekule」空気清浄機です。

カリフォルニアで購入しました。

在宅ワークにも最適です♪



◆商品名

Molekule Air Large Room Air Purifier

モレキュルエアー大型空気清浄機



◆メーカー

Molekule モレキュル



◆型番

MH1-AAA



◆定価

US$799（約112,000円）

+送料・関税（約24,000円）

通常輸入の場合：合計約136,000円



◆カラー

シルバー



◆寸法・重量

高さ：58cm

直径：21cm

重量：約8kg



◆ 商品説明

アメリカ生まれの革新的な空気清浄機「モレキュル」。従来のHEPAフィルターの基準より1/1000も小さな物質を除去できる、モレキュル独自のPECOフィルターを搭載。光活性ナノフィルターと特殊な触媒がさまざまな分子を分解し、空気を浄化します。日本では未発売の大型タイプで、600平方フィート（約30畳）までのお部屋に対応します。

デザインがシンプルでタッチパネルがついていて使いやすいです。快適な在宅ワークにもオススメです。



◆状態

・多少の小傷はありますが、全体的にとても綺麗な状態です。

・2015年にカリフォルニアで購入しました。

・米国購入のため表示言語は英語となります。

・別途フィルター交換が必要な状態のため、今回は特別にお安くさせていただいております。

・室内禁煙、ペットなし。



◆配送について

「梱包・発送たのメル便」を利用します。



◆お願い

・大型商品のため、返品はご遠慮ください。

・お写真で状態を確認し、不明な点はご質問していただき、ご納得の上ご購入くださいませ。



よろしくお願いいたします。



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Molekule

モレキュル

空気清浄機

ソースネクスト

シャープ

パナソニック

SourceNext

SHARP

Panasonic

コロナウイルス対策

花粉

ハウスダスト

喘息対策 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり