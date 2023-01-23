『希少 mackintosh コート 0004 kiko kostadinov【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 06時 20分に出品され03月27日 06時 20分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 過去の服飾文化や時代そのものを現世に呼び戻す際、ファッション界では度々“再解釈”という言葉が使用されるが、彗星の如く現れた異才、Kiko Kostadinov（キコ・コスタディノフ）と〈Mackintosh（マッキントッシュ）〉のコラボレーションラインは、真の意味でワークウェアを再解釈し、同時にワークウェアの新境地を見出したと言っても過言ではない。



恐らくマッキントッシュとキコのコラボのラストコレクションの作品だと思います。肩周りやアームなど色々な角度から見てめちゃくちゃシルエットが面白いです。これにナイロンパンツなんかでテックな感じに合わせると今どきな感じです。

是非。

身幅56

着丈89 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: キココスタディノフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 mackintosh コート 0004

kiko

kostadinov