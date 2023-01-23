『ソラノフーディ（アークテリクス）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 06時 53分に出品され04月19日 06時 53分に終了予定です。即決価格は17,190円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド···arcteryx アークテリクス



2023年１月頃にアークテリクス直営店で購入した商品で、数回しか着用していない美品です。



カラー···カーキ フォレジ

サイズ··· XL

袖丈91cm 胸囲118cm

ウェスト102cm ヒップ116cm

季節···春、秋、冬

素材···ゴアテックス

袖丈···長袖



防風性、撥水性のあるGORE-TEXINFINIUM™フーディです！



GORE-TEXINFINIUM™生地は防風性、通気性があり、雨に強く、フードは保護を強化し、起毛ポリエステルの裏地は湿気を逃がして快適さを高めます！



快適でリラックスしたフィット感は、すっきりとしたラインと現代的なスタイルを実現！



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ソラノフーディ（アークテリクス）