『THE NORTH FACE ヌプシ 90s バングラデシュ製 XL 700【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 11時 52分に出品され03月05日 11時 52分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス 90s ヌプシ ブルー



バングラデシュ製で90sと思われます。

古着屋で購入しました。

700フィルパワーで大きめサイズとこのカラーリングは希少です。



クリーニングに出してありますので、ご安心ください。



サイズXL

素人採寸

肩幅57身幅65 着丈72 袖丈69



一般的な日本サイズのXLと同じくらいのサイズ感かと思います。



年代物ですが状態も悪くなく、若干の傷や汚れはありますが比較的綺麗かと思いますが、古着となりますのでご了承ください。



お気軽にコメントお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ

90s

バングラデシュ製

XL

700