『希少 MCM バックパック スモール スワロフスキー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 33分に出品され03月04日 23時 33分に終了予定です。即決価格は27,140円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MCM バックパック スモール スワロフスキー ブラック



2015年に購入し半年くらい通学の時に使っていました。



若干の型崩れあり、よく見たらスタッズに若干の剥げあり



目立つ大きな汚れや傷はありませんが、あくまでも素人管理ですので神経質な方は購入をお控えください。



質問等ありましたらコメントお願いします。



定価27万円



希望であればレシートもお付けします。

(名前は消させていただきます)





カラー···ブラック



MCM リュック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

MCM

バックパック

スモール

スワロフスキー