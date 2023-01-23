『THE NORTH FACE ノベルティバルトロライトジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 35分に出品され03月23日 13時 35分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：THE NORTH FACE

■商品名：ノベルティバルトロライトジャケット

■商品型番：ND91951

■カラー：ローレルリースグリーンエクスプローラーカモ【ND91951AX】

■サイズ：L



着丈 71.6

肩幅 47.0

身幅 57.0

袖丈 69.0

重量(g) 910



真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット



●ノベルティのカモフラージュ柄ダウンジャケット

●中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子ダウンを封入

●高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します

●表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUMPRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます

●中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減







昨年冬に購入

サイズ感が少し違ったので出品します

一回着用のみです。



2021年限定モデル

佐藤健着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノベルティバルトロライトジャケット