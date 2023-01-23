『21FW/Supreme Feather weight Down jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 11時 39分に出品され03月22日 11時 39分に終了予定です。即決価格は12,831円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···パープル



21FW/Supreme Feather weight Down jacket



サイズS

10回ほど着用しました。

使用感も少なくまだまだ着れます。



肩幅50cm

身幅65cm

袖丈61cm

着丈67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 21FW/Supreme

Feather

weight

Down

jacket