『SINSS トレンチコート 【新品】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 08時 59分に出品され03月31日 08時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

大人気SINSSブランドのトレンチコート

現在売り切れのためここでしか買えない商品となっております。sサイズのため男女兼用でご着用頂けます。また室内で着用しサイズが合わなかったため、外出時の着用はしておりませんので美品です。

興味がありましたらご連絡お待ちしております。



sinss ワイドロングトレンチコート

2023年AW



ZOZOTOWN購入（現在完売品となっている商品）



2回しか着用しておらず、使うタイミングがないので出品致します。



お値下げについては要相談です







#SINSS#sinss#stein#コート#キレイめコーデ#HARE#ZOZOTOWN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SINSS

トレンチコート

【新品】