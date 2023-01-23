『マッキントッシュ ステンカラーゴム引きコート 濃茶【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 36分に出品され03月30日 05時 36分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マッキントッシュの定番ゴム引きステンカラーコートです。

色は濃茶、サイズは38、Mサイズです。

写真の通り生地の張りも残っている綺麗な状態です、裏のシームテープの剥がれも無いのでまだまだ使用出来ます。

購入価格15万円程度だったと記憶しております。

コメントお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ ステンカラーゴム引きコート 濃茶