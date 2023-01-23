『sandbox ヘルメット カモフラ マットブラック スノボ スケボー オフトレ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 01時 20分に出品され05月11日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【SANDBOX/サンドボックス】ヘルメット SANDBOX CLASSIC 2.0 PARK ーBLACK（MATT) ー

20,900

２シーズンほど使用しましたが、実質１シーズンほどしかしか使用してません。

大切に保存しておりましたので、ぜひスノボーに挑戦してみてください。

ノーリターンノークレームでお願いします。

■サイズ：↓

[M (55-57cm)

[L (58-61 cm)

[XL (63-67cm)

※素材等により誤差が生じる場合がございます。

店は正規取扱店です。

定価 ¥20,900

商品詳細情報

バラクラバやニット帽を着用し、ゴーグルを付けその上からヘルメットを被りたいという沢山のリクエストから誕生したモデルです。

【ヘルメットのスタイル】

可能な限り見た目が小さくなるように、無駄を削り取る作業を経て誕生したキャップスタイルのヘルメットです。ゴテゴテとした、いかにも”プロテクター”といった感じのヘルメットとは一線を画す、シンプルできれいな曲線を描くデザインはSANDBOXのこのヘルメットでしか表現できません。

同じようなサイズの他社のヘルメットよりアウターのサイズが小さく、インナーの広さが大きいのが特徴です。

頭でっかちにならず、今までヘルメットが似合わないと悩んでいた方もすっきりとした顔のラインに沿ったシルエットをお楽しみできます。【着け心地】

ヘルメット内部はマイクロファイバーを使用した一体型のライナーを使用。肌触りが良く、包まれるような装着感は安心と快適さを両立しています。

インナーライナーは取り外しての使用もOK。安全性に影響はありません。

特にニットキャップを下にかぶるスタイルの方は外している場合が多いです。

もちろん洗濯も可能です。【ゴーグルとの相性】

イヤーパッド側にあるあご紐とを結ぶ三角形を描くような頂点についているサイドアジャスター。このアジャスターで三角形の紐の前後のバランスを変化してみると、ヘルメットのかぶりの角度が調整できます。ツバを上に上がるように調整すれば、ゴーグルへの干渉を回避できます。また後ろ気味にかぶることにより、素敵なビーニ一の色を見てほしいあなたには嬉しい機能です。



本製品は、中古品であるため神経質な方はお取引できません。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サンドボックス