『CHANEL シャネルライオンボタンツイードコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 23時 27分に出品され03月14日 23時 27分に終了予定です。即決価格は104,558円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。





◯商品名

CHANEL LION BUTTON TWEED COAT MADE IN FRANCE/シャネルライオンボタンツイードコート





◯サイズ

表記サイズ 34

裄丈:65cm(背中心から)

身幅:45cm

着丈:84cm

脇下から:32cm





◯素材

表地:ウール60% シルク32% ナイロン4% アンゴラ2% スパンデックス2%

裏地:シルク100%





◯カラー

ブラック系



◯コンディション



こちらのお品物のコンディションはA～Sです。



S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品



＊ただし当店の基準による





◯付属品

なし





コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。



神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。



色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。



また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください



AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CHANEL

シャネルライオンボタンツイードコート