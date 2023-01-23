『seventen by mihokawahito リバーシブル3WAYファージレ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 08時 24分に出品され04月18日 08時 24分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐︎新品未使用

⭐︎公式サイトで受注して先程届きました^_^

⭐︎箱から一度出しています。

⭐︎完売商品なので手に入らなかった方、

是非ご検討よろしくお願いします^_^



◾️セブンテンバイミホカワヒト

seventen by mihokawahito



【リバーシブル3WAY ファージレ/グレージュ】

ファーとウールのコンビネーションで3通りのデザインが楽しめるジレ。



◾️グレージュ

グレージュファーx無地✕グレージュチェックの組み合わ



◾️XSサイズ

着丈78肩幅44 B138 ベルト幅4



【仕様】

リバーシブル仕様/両ポケット/ファー取り外し可





本体：ウール48% ポリエステル46% アクリル4%ナイロン2%

エコファー部分：ポリエステル 100%

裏地：ポリエステル 100%



裏地-ファー部分あり／厚み-やや厚め／透け感-なし/伸縮性-ややあり／シーズン-秋冬





◾️デザイン

ウールジレに美しい毛並みのフェイクファーを合わせたクラス感漂うジレ。

ファーは取り外し可能、かつ本体のウール部分はリバーシブル仕様で3通りのデザインが楽しめます。

ファーはフロントのみなので着膨れせず、ファーを取り外すとシンプルなウールジレに。

裏返すとウールジレにファーポケットがアクセントのジレ。

ファー取り外しのためのゴールドスナップは、スタッズのように見えるタイプを使用し、ファーを外した際にもリュクスなアクセントに。

ゆったりとした身幅とアームホールはニット等とレイヤードしてロングシーズン活躍します。

取り外しできるベルトもウールとグロクランのリバーシブルで両面お使いいただけます。

■素材

本体部分はウール混なので柔らかく、軽い着心地が特徴。

毛足が短く繊細で柔らかいフェイクファーはラグジュアリーな手触りです。

さらりと羽織れるジレの気軽さとコートのような暖かさを兼備しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: セブンテン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ seventen

by

mihokawahito

リバーシブル3WAYファージレ