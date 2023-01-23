『【美品】エムズグレイシー ロングダウンコート シャンパンベージュ 38 フレア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 09時 04分に出品され03月12日 09時 04分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ご覧頂きありがとうございます





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけています





● 商品概要



タグ付

MS GRACY エムズグレイシー

ダウンコート

二次会 Aライン フレア

ひざ丈 リボン 美シルエット





●point



日本製！



エムズグレイシーのダウンコートです。



上品、高級感たっぷりなダウンになります♪



ボリュームがでて綺麗なAラインシルエットとなります。







●サイズ 38



詳細



総丈約87㎝

肩幅約39㎝

身幅約45㎝

袖丈約55㎝







●カラー ゴールド系





●素材



ダウン

フェザー





●原産国



日本製





●状態



美品



全体的に若干の使用感はありますが、目立つ汚れ、傷はなくまだまだご使用可能なお品です。



小傷、小さい汚れ、はご了承下さい！





●大型リセールショップで鑑定済みの商品になります！



画像の追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメントください





●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので中古品にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります







●全アイテム一覧 #1216Shop ご覧下さいませ！





宜しければご覧下さい♪





管理番号188

9990-2410-a01 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】エムズグレイシー

ロングダウンコート

シャンパンベージュ

38

フレア