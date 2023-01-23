『•90’s USA製Ralph Lauren デニムシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 33分に出品され03月14日 03時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90’s



MADE IN USA



RALPH LAUREN



デニムシャツ



ラルフローレンの中でも高級なラインのデニムシャツ。細かいポケット周りのディテールやデニムのカラー、質が高いシックな一枚



リーバイスの501を彷彿とさせるいいカラー



アメリカメイドの素晴らしい一枚



肩幅49

身幅53

着丈73

袖丈57

cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ •90’s

USA製Ralph

Lauren

デニムシャツ