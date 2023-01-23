『Burton AK Ultra Light Baker ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 29分に出品され03月10日 04時 29分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AK Baker Ultra Light Down Jacket W23/24



去年購入したのですがサイズが大きいので売ることにしました。





【ブランド】

Burtonの[ak]シリーズは、アウトドアやスノーボードに特化した高品質なアウターウェアを提供しています。



【デザイン】

キルティングデザインが特徴的で、スタイリッシュかつ機能的なデザインです。フロントジッパーが付いており、着脱が容易です。



【色】

鮮やかな青色で、目を引くデザイン。アウトドアシーンでも映える色合いです。



- ブランド: Burton

- モデル名: [ak]

- 色: 青

- ジッパー: フロントジッパー付き

- ロゴ: [ak] BURTON

- デザイン: キルティングデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バートン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burton

AK

Ultra

Light

Baker

ダウンジャケット