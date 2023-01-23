『新品 ジョンストンズ カシミヤ100％ 中判ストール ダークキャメル 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 04時 02分に出品され04月28日 04時 02分に終了予定です。即決価格は12,995円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Johnstons of Elginのカシミア100％中判プレーンスカーフです。



ブランド古着店で購入したものです。

国内正規代理店のオーロラの取り扱い商品ですので、国内正規品になります。



中判サイズ国内定価：52800円（2024年現在）

色：ダークキャメル



サイズ（素人寸法につき若干の誤差がある可能性があります）

縦：約190cm（フリンジ除く）

横：約35cm



高級カシミヤ特有の綺麗な光沢とうろこ模様があり、非常に高級感があります。





新品商品として問題のない綺麗なお品かと思いますが、店頭購入品のため試着等に伴う僅かな毛羽立ち等がある可能性がございます。



なお、若干ですが防虫剤のような匂いがあります。ご了承ください。





折りたたんで防水の袋に入れてネコポスにて発送いたします。

多少のたたみシワが付く可能性がございます。ご了承ください。





※他にもジョンストンズのカシミヤストール、マフラーを多数出品していますのでよろしければご覧ください。





11/10

WA57

中判マフラー

MADE IN SCOTLAND

スコットランド製

英国製

ジョンストンズ

Johnstons

BEGG&CO

ベグアンドコー

Joshua Ellis

ジョシュアエリス

カラー...グリーン

柄・デザイン...チェック

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品

ジョンストンズ

カシミヤ100％

中判ストール

ダークキャメル

国内正規品