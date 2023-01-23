『【定番】Lacoste ダウンジャケット 刺繍ロゴ ネイビー 42 肉厚【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 04時 30分に出品され03月25日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド:lacoste ラコステ

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#まーぶるCATEGORY_lacoste



○種類 : ダウンジャケット

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#まーぶるBRAND_ダウン



○状態 : 特に目立った傷や汚れなどない品物です。中古価格でお得に商品を購入したい方にオススメです！



ロゴ部分が少し黒ずんでいますがそのほか綺麗です！



○ポイント :

ネイビー 紺色

ワニ

刺繍ロゴ



42 日本のm相当



○素材: ダウン フェザー



○実寸 :



肩幅-46

身幅-58

着丈-71

袖丈-58



【お得な割引について】



フォロー割➡️ 5%OFF

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※さらに値引きをご希望の場合、多少の調整が可能な場合がありますので、コメント欄で希望価格をお知らせください！



巡り合ったこの機会に購入をご検討ください✨

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管理番号 3630





カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定番】Lacoste

ダウンジャケット

刺繍ロゴ

ネイビー

42

肉厚