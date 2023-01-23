『最高峰 BURTON ak バートン ビブパンツ ブラック サイクリック 21年【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 01時 08分に出品され04月01日 01時 08分に終了予定です。即決価格は20,457円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURTON AK バートン ak



スノボウェア ゴアテックス プロ 撥水加工 recco 黒

撥水加工 スキー サイクリック cyclic ジャケット 2L ビブパンツ bib 2021年モデル ブラック



サイズ S



股上 約58cm

股下 約78cm

ウエスト 実寸 約49cm



素人採寸でお願いします。



正規店での購入です。





BURTONは大変人気のある、スノボ、スキーウェアです。その中でも特に人気のあるakシリーズです。藤原ヒロシさんが手がけるak457なども有名です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バートン