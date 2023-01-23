『ジャーナルスタンダードレサージュ ツイードジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 08時 42分に出品され03月03日 08時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャーナルスタンダードレサージュのツイードジャケットです。



GIOLICAツイードBIGジャケット



2021aw

1.2回短時間着用しました。

目立った汚れなどないと思いますが、神経質なかたはご遠慮ください。



毎年発売されるデザインですので、

お安くいかがでしょうか。



ジャーナルスタンダードレサージュ

ツイードジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレサージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダードレサージュ ツイードジャケット