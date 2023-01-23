『Mサイズ！ENGINEEREDGARMENTS×Charcoalダスターコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 02時 12分に出品され05月09日 02時 12分に終了予定です。即決価格は22,845円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ENGINEEREDGARMENTS

エンジニアードガーメンツ

Charcoal

チャコール

別注

2Way Wool Duster Coat

ウール ダスターコート

です。





CHARCOAL TOKYOが、ENGINEERED GARMENTSにDuster Coatを完全別注。

中綿無しのフライトサテンを用いた、防風性に富んだ1着です。

Charcoal TOKYOの提案するOuterの中では1番着丈が長く、大人っぽく着ていただけます。

フードを着脱式にし、フロントのファスナーは比翼仕立てにしスナップで留める仕様。



フードの着脱や、バックのボタンの開閉で大きく雰囲気を変えることができる名作です。

容量の大きいサイドポケットもデザインに落とし込まれており、一着着るだけでかなり雰囲気の出るアイテムです。



Mサイズですが、かなり大きめで、

XL〜XXLほどのサイズ感です。



175センチ75キロの出品者が着ても余裕があり中にスウェットを着ても問題ないサイズとなります。

ぜひご検討くださいませ。







カラー チャコールグレー

サイズM

肩幅55.5

身幅63

袖丈61.5

着丈96







725112158 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mサイズ！ENGINEEREDGARMENTS×Charcoalダスターコート