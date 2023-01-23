『液タブ xp-pen artist 16 pro【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 22時 33分に出品され04月15日 22時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、買い替えのため出品します。

付属品は初期付属品（スタンド、手袋以外）は全てついてます。詳しくは画像をご確認下さい。



#液タブ

#液晶タブレット 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし