『[美品] ✨BEAMS HEART✨ キルティングコート 50 ウール 黒 無地【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 36分に出品され03月16日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|ビームスハート
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落札価格7410円
899 入札履歴
終了
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