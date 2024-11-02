『[美品] ✨BEAMS HEART✨ キルティングコート 50 ウール 黒 無地【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 36分に出品され03月16日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #YUKIショップ



『お値引き大歓迎なのでコメント下さい』



●商品説明



☆アイテム



こちらは厳選した一点物となります。



当店ではメンズ物からレディース物まで多数取り扱っていますので、お時間がありましたら是非覗いてみて下さい。



#YUKIショップ



●ブランド



BEAMS HEART

ビームスハート



●素材



毛 ポリエステル ナイロン アクリル



●サイズ(約-cm)



☆表記→50（L〜XL相当）



肩幅→46



身幅→58



総丈→86



袖丈→62



裄丈→ー



#サイズ表記がない物はすべてF(フリーサイズ)で記載しております。



※素人採寸のため多少の誤差がありますのでご了承ください。



●商品状態



特に目立った汚れやほつれはありません。

きれいな状態です。



※個人的な主観になりますのでご了承下さい。

※目視確認なので見落としがある場合がございますのでご了承ください。



●カラー



黒 ブラック



#撮影環境によって、色味が変わる場合がございますのでご了承下さい。



#当店で扱っている商品は古着になりますので、古着にご理解ある方のみお買い求め頂くようお願い致します。



◾️発送方法

匿名配送で発送致します。



◾️発送期間

ご購入後、24時間以内に迅速に発送致します。(遅くとも1〜2日で発送)



◾️梱包方法

『衣類』

中の商品が濡れないように、チャック付ポリ袋に入れてから防水用宅配ビニール袋に入れて発送致します。



❣️割引情報❣️



◾️フォロー割

アカウントをフォローしていただいた方に

200円引き！

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何かご質問等がございましたらコメントくださいませ。

20241102.2167A607 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ビームスハート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [美品]

✨BEAMS

HEART✨

キルティングコート

50

ウール

黒

無地