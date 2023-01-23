『montbell 850フィル ダウンジャケット 新品同様 メンズMサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 15時 45分に出品され05月01日 15時 45分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブルー



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー



850フィルパワー



今回、2023年11月購入しましたが今回ノースフェイスのダウンジャケットを購入したため出品致します。

とても、軽く、着心地の良いダウンジャケットでございます。また、本当に暖かいです。さすがmontbellですね。

クリーニングに出させていただいてから発送させて頂きます。キズ汚れ等ありません、、発送の際は出来るだけ小さくして発送させて頂きますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

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メンズ

ジャケット・アウター タグ montbell

850フィル

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メンズMサイズ