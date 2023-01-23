『NANGAマウンテンロッジダウンジャケットMOCHA L【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 03時 45分に出品され04月22日 03時 45分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 軽量な着心地と抜群の保温性、ポケッタブルにもなるニューモデル!

極寒のテント内も、これさえあれば快適に。山小屋やテント内での着用を想定した超軽量ジャケット。

表地にリサイクルナイロンを使用。内ポケットに収納できるポケッタブル仕様。

登山時、アウトドアシーンでの着用を想定し超軽量ながらも保温力抜群のジャケットです。

NANGAのジャケットの歴史の中でも惜しまれつつも廃盤となっていた”SUPER LIGHT DOWN JACKET”をベースにしながらも大幅にデザインを変更し新しく生まれ変わりました。現代のシルエットにアレンジし、最先端のマテリアルにアップデートしております。

表裏生地には環境へ配慮したリサイクルナイロン生地を使い、10dnというとても薄手で柔らかな着心地と、効率よく体温を羽毛へ伝えることができ、保温性に優れています。

羽毛には860FP（フィルパワー）の高品質羽毛SPDX（ポーリッシュグースダウン）を封入、キルトステッチの幅を広げることで羽毛の広がりを最大限に活かせる構造にし、ダウンの重量を減らしながらも抜群の保温力を実現しています。

伸縮性を持たせた袖口と裾、襟元にリブを採用することで体に適度にフィットし、冷気の侵入を防ぎます。

また、フロントファスナー裏には持ち出しを採用し、ファスナーからの冷気の侵入を防ぎ保温します。

ダブルジップにすることで、内部の温度調節を可能にし、インナーなどのポケットへのアクセス容易にしております。

また内側ポケットはポケッタブル時の収納袋になっており、容易にしまいコンパクトに持ち運ぶことができます。

登山時やキャンプなどのアウトドアシーンではシェルジャケットと合わせてミドルレイヤーとしても、タウンではこれ一枚で十分暖かく軽量なアウターとして、またふんわりとした着心地は家の中でもストレスなく着用いただけます。

【表生地】10dn リサイクルナイロン

【裏生地】10dn リサイクルナイロン

【中綿】SPDX（ポーリッシュグースダウン 93-7% 860FP）

【羽毛量】80g

【総重量】約270g



L：着丈80、胸囲120、裾幅102、袖丈67.5、ウエスト120 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGAマウンテンロッジダウンジャケットMOCHA

L