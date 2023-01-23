『ダントンのダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 51分に出品され03月20日 21時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントンの黒のダウンジャケットです。サイズは40(M)で、写真では少し白っぽく見えますが、実際は使いやすい真っ黒のダウンです。

とても質量感があるので、寒さの厳しい真冬でも活躍してくれました。

目立った汚れやシミはありませんが、あくまで中古品ですのでご理解のある方にお願いします。

折り畳んで郵送しますので、畳シワがつく可能性があります。ご了承ください。



#ダントン ￼￼#ダウンジャケット #黒 #ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントンのダウンジャケット