『シフレ エスケープ ガーメントバッグ ESC5048 ブラック/チョコ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 12分に出品され03月06日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
旅行用ガーメントバッグ
【商品名】
[シフレ] エスケープ ガーメントバッグ ESC5048 ブラック/チョコ
【商品説明】
・タテ49cmxヨコ60cmxマチ2cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・持ち手の全長:31cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:650g
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 27.90 cm
奥行 : 60.10 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格8047円
144 入札履歴
終了
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