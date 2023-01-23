『モンクレールメンズダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 01分に出品され03月30日 16時 01分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER モンクレール正規品のメンズダウンジャケットです。

シャイニー感はないタイプです。

フードが二重になっており、内側のモスグリーンのフードはジッパーで取り外し可能です。

袖口は二重で内側はゴム編みになっています。

幅広い年代の方に着用していただけるデザインと色合いになっています。

モンクレールをお試しになる方にもお薦めです。



柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···冬

カラー…ネイビー

サイズ…4（XL）

肩幅 約47cm

着丈 約70cm

身幅 約56cm

袖丈 約69cm（ゴム網部分まで）

※平置き 素人採寸なのでご参考までに



夫のクローゼットに眠っていたお品です。

あまりに保温性が高いために、暑がりの夫には暖かすぎるという理由で出番が少なかったそうです。

数年前に購入後、数えるほどしか着用していません。

自宅にペットや喫煙者はおりません。

自宅保管の中古品であることをご理解の上ご検討下さい。



モンクレールは偽物が多いと聞きますね。

ご心配されるのもわかります。

写真枚数が多くて載せられなかったのですが、左内ポケットの内側にタグがあり、そこでご確認いただけますでしょうか。



購入先はBUYMAです。

BUYMAではモンクレールの偽物取引き防止のため購入元が申請して輸入インボイスを提出しているとのこと。今までBUYMAで他のブランドの物を購入してトラブルがなかったことからも購入を決めました。

お品物の品質を見ても本物だと思いました。

何故BUYMAで購入したかというと、ショップに行ったときに気に入ったものがなくたまたま見たBUYMAでこのお品物を見つけて夫が一目惚れしたそうです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレールメンズダウンジャケット