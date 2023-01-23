『【K.T kiyoko takase】ダブルフェイススタンダードコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 35分に出品され03月31日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《デザイン》

表と裏で違った表情を楽しめるコートです。

表は、パイピングを効かせたモードなスタンドカラーコートです。

レザーのような高級感がありながらも柔らかく馴染むサテンのパイピングがポイントです。

肩線や胸切り替えは光沢糸できらりとした輝きをプラスしています。

裏は、フェイクファーの部分使いが大人カジュアルなファー付スタンドカラーコートです。

衿とポケットに付いたフェイクファーで遊び心をプラスしています。

ドット釦で釦レスのような軽やかさがあります。

身体を包み込むようなリラックス感が特徴のビッグシルエットは、さらっと羽織れて軽い、カーディガンのような着心地です。

ドロップショルダーで抜け感をプラスしています。

サイドは深めのスリット入りで、長め丈でも軽やかな仕上がりです。



《素材》

ふんわりとした手触りと、ストレスフリーな柔らかさ、軽やかさのある生地を使用しています。

着るだけでほっこりと優しい風合いに包まれるウール／ナイロンダブルフェイスは、カーディガンのようなリラックス感が感じられます。

糸の本数をあえて少なくし、非常に軽く仕上げています。

甘く織り上げることで、しなやかに動きに沿うような柔らかさを実現。

ダブルフェイスの両面を微起毛させ、膨らみのあるふんわり感を表現しています。

表裏ともにメランジ糸を使用し、温かみとグレード感があり、味わい深いカラーです。

片面はさらにシャンブレーで織り上げ、立体感を持たせています。



《機能・特徴》

リバーシブル





サイズ 9号

バスト 120.4

着丈 112.0

肩幅 60.0

袖丈 51.2

ゆき丈 81.2



一度試着で着たのみの新品未使用品となります。

その他ご質問などありましたらお気軽におたずねくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: キヨコタカセ カラー: ブラウン系/オレンジ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【K.T

kiyoko

takase】ダブルフェイススタンダードコート