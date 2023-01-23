『UNDERCOVER / 09AW gradation knit【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 14分に出品され03月30日 22時 14分に終了予定です。即決価格は29,000円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 [ブランド]

UNDERCOVER アンダーカバー



[アイテム]

09AW イヤーマフ期

gradation knit グラデーションニット



[サイズ]

3

(着丈約73 身幅約60 袖丈約70 肩幅約45 )cm



[カラー]

グレー



[素材]

ウール



[製造国]



[商品説明]

アンダーカバーのニットパーカーです。

身幅広めのワイドシルエットです。



09AWのイヤーマフ期のアイテム。



グラデーションニットは中古市場でも人気のアイテムかと思います。



COMME des GARÇONS (コムデギャルソン)、YOHJI YAMAMOTO (ヨウジヤマモト)、NUMBER NINE (ナンバーナイン)、SCABなどがお好きな方におすすめ致します。



※下記のリンクから他の出品してる商品に飛べますので、参考までにどうぞ。



#きんにくんメンズ



[状態]

多少のラバー辺りの劣化あり。



何か気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。



※お互いのトラブル回避の為にご購入前に1度プロフィール欄を参照して頂ければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UNDERCOVER

/

09AW

gradation

knit