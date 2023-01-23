『Deuxieme Classe ダブルビーバーノーカラーコート 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 30分に出品され03月31日 23時 30分に終了予定です。即決価格は18,650円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2018AW

1シーズン着用しました

クリーニング済み



暖かいです。

都内、電車移動の方であれば(よほどの寒がりさんでなければ)、インナーダウンは不要です。

インには厚手のニットも着られます！

モデルさんのような着方でカジュアルめにかわいいです。



【難点】

◆左側のポケット内部のホツレがありリペア専門店にてお直ししました。

◆着用後はブラッシングでお手入れしていましたが、毛羽立ち、起毛感があります(表地、裏地ともに)。

新品でないためwoolの素材上避けられませんのでご理解いただけましたら幸いです。

◆静電気起こりやすいです

◆裏地ありません





【アイテム説明】以下、サイトより引用

好評だったダブルフェイスノーカラーコート(18020500801030)が、さらに柔らかな風合いになって登場。

大人カジュアルにも着られるノーカラーコート。

ベーシックなデザインですが、パッと羽織るだけで完成する立体的なシルエットが魅力です。一枚で様になり、襟を抜いて着て頂いても女性らしさがきちんと残ります。

ニットキャップなどでカジュアルダウンさせたコーディネートでデイリーに着て頂きやすいアウターです。





定価¥60,000(税別)



発送時はコンパクトにたたんで送りますので、シワなどご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Deuxieme

Classe

ダブルビーバーノーカラーコート

黒