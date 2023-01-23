『ブルーレーベル クレストブリッジ ダッフルコート ベージュ 40【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 36分に出品され03月27日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルーレーベルクレストブリッジ

ダッフルコートベージュ40



クリーニング、撥水加工済み

目立った汚れはございません。

ウールの毛羽立ちは多少なりともあります。

とてもしっかりした生地、縫製です。

学生服の上から着ていました。流行に左右されず長く着ていただけることと思います。



中古品になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベル

クレストブリッジ

ダッフルコート

ベージュ

40