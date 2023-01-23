『【ほぼ未使用】 SHARP 加湿空気清浄機 プラズマクラスター KI-NS50【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 20分に出品され03月07日 21時 20分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

シャープの加湿空気清浄機です。1度だけ使用しましたが、使用する機会がないため出品いたします。



シャープ プラズマクラスター25000

加湿空気清浄機 グレー KI-NS50-W

2022年製

ブランド：SHARP プラズマクラスター

コード長さ（m）：1.8 m

最大適用畳数：23畳

集じん方式：ファン式

付属品：キャスター

センサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー

幅(mm)：384 mm

安全機能：チャイルドロック

高さ(mm)：619 mm

奥行き(mm)：230 mm

空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード タバコモード イオン機能

最大騒音値(db)：51 db

重量(kg)：7.9 kg

タンク容量（L）：2.7 L

色：ホワイト

消費電力（W）：52 W

フィルタータイプ：HEPAフィルター

050525NA002



人気モデル···プラズマクラスター搭載機



タイプ···加湿空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ