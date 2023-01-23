『極美品 WINDCOAT イッセイミヤケ ロングコート オーバーサイズ カーキ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 47分に出品され03月12日 23時 47分に終了予定です。即決価格は16,238円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

WIND COAT アーカイブ ISSEY MIYAKE イカコート ダブルブレスト



●サイズ

表記M 着用感XL以上のオーバーサイズ

肩幅58cm

身幅71cm

袖丈57cm

着丈113cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●素材

マットナイロン

軽い中綿入り





●状態

A



*下記基準でランクを決めております。



SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品



S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品



A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品



C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品





●カラー

カーキ



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。



●管理番号

卍e4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

WINDCOAT

イッセイミヤケ

ロングコート

オーバーサイズ

カーキ