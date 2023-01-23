『未使用品♪ SIMロック解除済み♪ らくらくスマートフォン ネイビー F-52B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 44分に出品され03月24日 11時 44分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※1点限りですので早い者勝ちとさせていただきます。ご了承の程よろしくお願いいたします。



端末代金は支払い済みです。



簡単操作で初心者や御年配の方にでも使いやすいスマートフォンです★



防水 防塵 耐衝撃に対応しているので

万が一にも安心の設計です★



simロック解除済みなので

色々な会社のsimカードが使用できます★



★動作確認済みの商品です★



【動作】

タッチパネル ○

カメラ○

音量スイッチ ○

スリープボタン ○

充電 ○

WiFi ○

SIM読み込み ○



【商品説明】

■キャリア：SIMフリー

■機種:F-52B

■色：ネイビー

■付属品：本体のみ

■OS：11

■バッテリー状態：良好

■SIMサイズ：nanoSIMカード

■外装状態:A

■IMEI: 画像をご確認下さい



★LINE、Facebook、YouTube、Twitter、InstagramやTikTokなど様々なアプリを使用できます。

ご自身用やお子様用の端末などに如何でしょうか★



傷の状態など写真に写らない場合や、写ってない場合もございますので予めご了承下さい。



らくらくホン らくらくスマートフォン らくらくスマートホン 本体 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フジツウ