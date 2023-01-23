『【新品】THENORTH FACEノースフェイス メンズ GTX ND92332【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 23分に出品され03月30日 13時 23分に終了予定です。即決価格は16,790円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材：＜表地＞30D GORE－TEX

WINDSTOPPER Insulated Shell（2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePTFE）＜中わた＞



GreenRecycled CLEANDOWN 光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）



＜裏地＞PERTEX QUANTUM ECO（ポリエステル100％）＜肩部分＞40D GORE－TEX WINDSTOPPER（2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePTFE）



カラー：アーバンネイビー



1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットを、防風性と透湿性に優れたGORE－TEX WINDSTOPPERでアップデートされています。



サイズ感を見直し、旧モデル（ND92260）より身幅をハーフサイズアップしています。表地は軽量ながらもコシのある30デニールのナイロンを採用。環境に配慮したリサイクル光電子ダウンを中わたに使用。接着バッフル仕様によりコールドスポットを軽減し、保温性を高めています。



定価 63250円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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