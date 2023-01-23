『加湿器【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 56分に出品され03月25日 10時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 開封後、動作確認済み

箱あり

お店で使うため購入したが結局使わず、動作確認だけして出品します。

値段交渉可





★水漏れしない8Lの超大容量！！

バージョンアップした上が本体に下が8Lの大容量タンクが搭載され、一体化されたタワー式で水漏れは簡単にしなく、大容量のため給水回数も少なく、手間省けて24時間以上運転し続けられ、程よい湿度で快適に過ごせます。対応面積も広く、40畳まで適用。





★上部給水式に定湿機能付き！！

上から給水できるタイプなので、蓋を開けることだけで給水可能。本体を取り外し、タンクに水入れも可能で、お手入れも簡単で衛生的です。それにスケルトンの水位計が搭載され、水の残量がはっきりわかります。なお、外付け湿度センサー搭載、お好みの湿度を設定して、設定湿度に達したら、噴霧自動停止になります。そして、お好みで簡単にミスト量（噴霧量）の三階段調整可能：弱・中・強





★切タイマーにおやすみモード搭載！！

自動的に電源OFFになる切タイマー機能が搭載され、1時間ずつ、最多12時間のタイマーが設定でき、寝ている時や消し忘れて外出しても安心です。それに、お休みモードで、表示パネルは完全に消灯され、大人や子供の寝る時間で何の邪魔にならない。



★給水提示，空焚き防止機能＆リモコン付き！！

タンクの水が無くなったら、水不足になったら、表示モニターに「給水」が表れ、補水のことを注意されています。加湿器が自動停止になります。とても安心させる機能です。リモコンも対応可能でラクラク遠隔操作可能。









検索用

8L 大容量 超音波式 花粉対応 乾燥対策 上から給水 水漏れしない 水循環 濾過 加湿力300mL/h 定湿機能 お手入れ簡単 床置き タワー式 三段階霧量調整可能 切タイマー リモコン付き 水量確認可能 静音 省エネ 空焚き防止 幼稚園 学校 家庭用 オフィス 次亜塩素酸水 次亜塩素酸水対応 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い