『Ａ．Ｄ．Ｍ．Ｊ．スワロフスキークリスタル付きトートバック ベージュピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 10分に出品され03月24日 03時 10分に終了予定です。即決価格は13,550円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても可愛いスワロフスキークリスタル付きバックです。少しスレやくすみがありますか、あまり目立たないです。軽くて、持ち安いです。

サイズ横２４センチ 縦15センチ 底幅11センチ

春も近いので、お安くお出ししましたのでよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Ａ．Ｄ．Ｍ．Ｊ．スワロフスキークリスタル付きトートバック ベージュピンク