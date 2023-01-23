『【美品】ファリエロサルティ カシミヤ シルク ウール 大判 ストール グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 09時 04分に出品され03月26日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ブランド名 : Faliero Sarti ファリエロサルティ



◎カラー : グリーン〜カーキ系



◎サイズ : 220cm × 70cm 程度



◎素材 : カシミヤ74% シルク24% ウール2%



◎製造国 : イタリア製



◎状態 : 特に気になるような汚れやダメージ等なく状態良好です。これからまだまだ長らく愛用して頂けるかと思います。



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発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。

早ければその日のうちに、遅くても3日以内には発送させていただきますので、目安にしていただければと思います。



タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのでそちらはご安心ください。



複数点ご購入で同梱をご希望の場合は送料分をお値引きさせていただきますので、コメント欄から是非仰ってください！



お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファリエロサルティ

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小物 タグ 【美品】ファリエロサルティ カシミヤ シルク ウール 大判 ストール グリーン