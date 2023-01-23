『【古着】ユーロウールフランネルステンカラーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 16時 40分に出品され04月05日 16時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユーロウールフランネルステンカラーコート



ウールフランネル生地が使用されたヨーロッパのステンカラーコートです。しっかりと肉厚ながらも温かみの起毛感と柔らかな肌触りが特徴的で、冬のメインコートに大活躍です。袖通しの滑らかな裏地の付く丁寧な仕立ても魅力的で、セーターとの重ね着にもストレスを感じません。ざっくりとした旬なシルエットとシンプルなデザインがデイリーに活躍してくれますので、品の良いコートをお探しの方はぜひこの機会に如何でしょうか。





#vintage #ヨーロッパ古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【古着】ユーロウールフランネルステンカラーコート