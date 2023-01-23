『MONCLER モンクレール ニットダウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 23時 25分に出品され04月05日 23時 25分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ モンクレール MONCLER MAGLIONE TRICOT CARDIGAN ニットダウン 正規品



● カラー ブラック



● サイズ M



● 状態 1シーズン着用【2ヶ月】



◎数年前に伊勢丹で15万程で購入しました！ハンガーなど付属品はないです！



◎メルカリの中の相場ではかなりお買い得なので欲しい方は是非ご検討ください！



◎全体的に毛玉や目立ったダメージもなく、比較的綺麗だと思います！流行に流されにくいデザインなのでこれからも長く着ていただけると思います！内側のタグに多少の糸のほつれがありますが、あまり目立ちません。



※自宅保管になりますのでご理解いただける方でお願いします！



※ 中古品でございますので写真を見てご理解いただける方でお願いします。



※ 目立った汚れ破れはありませんが、完璧を求める方は購入を控えて下さい。



※質問がある方はコメント欄からお願いします。



※タバコは吸いません。ペットも飼っていません。

香水もつけません。



※購入後の返品クレームはご遠慮お願いします。



柄/種類···ニット切り替え 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ニットダウン