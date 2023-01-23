『デサント バックパック リュックサック 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 29分に出品され04月22日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント バックパック リュックサック 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BK



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ55cmxヨコ30cmxマチ19cm

・ポケットの数:7(外側5/内側2)

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:900g



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 55.70 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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