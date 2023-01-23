『【希少】バーバリー トレンチコート ノバチェック ライナー Lサイズ アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 00時 16分に出品され04月14日 00時 16分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



■アイテム

BURBERRY バーバリー トレンチコート スプリングコート ロングコート ノバチェック ライナー ベルト 高級 ハイブランド 鑑定済み



■サイズ タグ表記

サイズ 94 175(Mサイズ相当)

裄丈:84cm

身幅:65cm

着丈:115.5cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



■素材

・本体

表地:綿 コットン 100%

裏地:綿(胴裏) ポリエステル(袖裏)

・ライナー

表地:毛 ウール00%

背部分:ポリエステル 100%



■色 アイボリー オフホワイト 白 カーキ



■状態

シミもなくビンテージにしてはかなり綺麗ただ思います。



※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。





【ご案内】



女性向け、男性向けだけでなく、ユニセックスなものもございますので、是非ご覧ください！



フォローよろしくお願いいたします❇️





☑️簡易包装にて、ご購入から1～2日で発送させて頂きます。



☑️全品送料無料◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】バーバリー

トレンチコート

ノバチェック

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Lサイズ

アイボリー